هالة صدقي لمنتقدي رجاء الجداوي:(يعني المفروض نسيبها تموت لأنها فنانة؟)

علقت الفنانة هالة صدقي، على الجدل المُثار حول خضوع الفنانة رجاء الجداوي للعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكتبت هالة عبر حسابها بموقع (فيسبوك): (يعني المفروض نسيبها تموت وما تتعالجش لأنها فنانة؟، مش فاهمة، وهي كان ليها الأولوية لأنها ست كبيرة، ولأن كورونا خطرها أكبر على الناس الكبار، وإيه رد الفعل لو كانت اتسابت من غير علاج؟، كنتو هتتبسطوا؟، ولو في أي محسوبية مكانتش اتحدفت في الإسماعيلية، كانت راحت أي مستشفي في القاهرة، جنب بيتها)، حسب موقع مصراوي.

وأضافت: (الست دي جالها كورونا وهي بتشتغل، مش زي ما حضراتكم تبرعتوا وقولتوا إنها بتشتري هدوم العيد لحفيدتها، وفضلت تشتغل لآخر لحظه بكل التزام، مش لأنها كسرت القوانين ونزلت تتفسح أو تتمشي).

وتابعت هالة صدقة موجهة حديثها للأطباء قائلة: (السادة الأفاضل الدكاترة، طبعا طبعا كتر خيرهم، ومؤكد ليهم أولوية في العلاج، بس مش سرير رجاء الجداوي، اللي عطل إنقاذ أي مواطن، هي مواطنة مصرية وليها كل الحقوق للعلاج، من غير تنمر ومن غير تريقة مش لازم الفنان يكون في ديل القائمة علشان ترتاحوا)، حسب موقع مصراوي.

واستطردت: (بما إننا في حالة طوارئ فواجب على مستشفيات القطاع الخاص اللي كسبت مننا الملايين تتبرع ولو بدور واحد للحالات المهمة أو مستشفى واحد للأطباء اللي بيضحوا بحياتهم لعلاجهم، لأن فعلا دول اللي ليهم الأولوية).

وأُصيبت رجاء الجداوي، بفيروس كورونا بعد انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل (لعبة النسيان).