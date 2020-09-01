هالة صدقي و صورة أول يوم مدرسة لتوأمها: (يخرب بيت الكورونا!)

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، صورة لابنتها وابنها التوأم، وهما يرتديان ملابس المدرسة، معلقة مازحة :(أول يوم مدرسة.. لبس المدرسة من فوق والبيجاما من تحت.. الله يخرب بيت الكورونا)، حسب موقع اليوم السابع.

وظهرت في الصورة التي نشرتها هالة صدقي، ابنيها وهما يرتديان قميص المدرسة، لكنهما كانا يرتديان في الأسفل البيجامة، وانهالت التعليقات على الصورة، حيث قالت الفنانة جومانة مراد :(ربنا يحفظهملك يا حبيبتي)، فيما قالت أخرى (سنة غريبة في كل حاجة).