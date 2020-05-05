هالة فاخر ترد على منتقدي أعمار بطلات مسلسل (سكر زيادة)

ردت الفنانة هالة فاخر على الانتقادات التي يواجهها مسلسل (سكر زيادة) وأبطاله خلال موسم رمضان الجاري، حول عمر بطلاته القديرات.

وقالت هالة فاخر: (الأول الناس كانت بتتريق وما زالوا لحد دلوقت بيتريقوا بيقولوا أنتم ليه لحد دلوقت بتشتغلوا.. الناس تموت يعني ولا تعمل إيه؟ ده مش صح)، بحسب تصريحاتها لـThe Insider بالعربي.

وأوضحت: (كل سن وله حلاوته وجماله وبعدين دول ممثلات قديرات فلما يرجعوا تاني أكيد هيرجعوا بشكل كويس وناجح جدًا والحمد لله ربنا وفقهم في ده).

مسلسل (سكر زيادة)، مستوحى من المسلسل الشهير(The golden girls)، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل الأربع للإقامة فيها معاً بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي الموجودات، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.

المسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف؛ منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي و غيرهم.