هاندا أرتشيل في الطفولة.. وصور لها بالحجاب!

تعتبر الممثلة التركية ذات 28 عام "هاندا أرتشيل" واحدة من أشهر ممثلات تركيا في الوقت الحالي، على الرغم من مسيرتها الفنية البسيطة مقارنة بزميلاتها من الفنانات.

حصلت الجميلة هاندا أرتشيل على لقب ملكة جمال اذربيجان في عام 2012، وحصلت على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم. دخلت عالم التمثيل كذلك في 2012 بأدوار ثانوية حتى أخذت فرصتها بمسلسل بـ 2015 في مسلسل "بنات شمس" (Güneşin Kızları) بدور "سيلين يالماز".

وكان يسطع ضوئها بشكل أكبر بكل دور جديد تجسده، ومن أهم هذه الأعمال، دور "حياة" بـ "الحب لا يفهم الكلام" (Aşk Laftan Anlamaz)، وشخصية موجدة في مسلسل "حلقة".

لا نتسطيع أن نذكر اسم هاندا ارتشيل دون أن نذكر دورها في المسلسل الذي كان خير عليها هو "أنت اطرق بابي" (Sen Çal Kapımı) ليس فقط بسبب النجاح المبهر الذي حققته بالمسلسل بل أيضًا بسبب ايجادها لحب جديد فيه وهوالممثل الذي يشاركها بطولة العمل "كرم بورسين".

علاقة هاندا ارتشيل وكرم بورسين:

ليس من المعروف متى بدأت علاقة ثنائي مسلسل "أنت اطرق بابي" النجمة "هاندا ارتشيل" والنجم "كرم بورسين"، إلا أن بدأت الإشاعة عن وجود حب بينهما مع بداية عرض المسلسل. وكما ربط الجمهور انهاء علاقة هاندا بحبيبها السابق مراد بسبب كرم.

وكان دائمًا ما يتم نفي هذه الأخبار المتداولة من قبلهم، كما أنهما أكدا أكثر من مرة أنهم مجرد أصدقاء. حتى بدأت كاميرات الصحفيين تلتقط تواجد كرم في منزل هاندا.

وبعد انتهاء العرض الموسم الأول من المسلسل ذهب الثنائي في رحلة إلى جزر المالديف، وهناك التقطت عدسات الكاميرا صورة لهما يدًا بيد وهما بدورهما تغزل كل منهما بالأخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان إعلانهما الرسمي من خلال بث مباشر عبر الحساب الرسمي للنجم كرم بورسين على موقع "إنستغرام"، سأله أحد المتابعين حول إذا ما كان كان عازبًا، ليجيب وملامحه مدهوشة وإلى جانبه تجلس هاندا: "أي منا أعزب؟".

لترد: "دقيقة من الممكن أنهم يسألون نسليهان"؛ ليدير كرم الكاميرا ناحية نسليهان، ولتكشف أنها عزباء.