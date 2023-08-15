هاندا ارتشيل تتعرّض لانتقادات بسبب شكل يديها.. والجمهور: "العجوز الشمطاء"

شاركت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" مجموعة من الصور لها خلال تواجدها في أميركا رفقة حبيبها رجل الاعمال التركي "كاهان صابانجي" وهي تستمتع بوقتها هناك.

هاندا ارتشيل تتعرّض لانتقادات عديدة بسبب شكل يدها



نشرت ارتشيل مجموعة صور لها وهي تستمتع بوقتها في اميركا حيث كانت رفقة حبيبها رجل الاعمال كاهان صابانجي.



وظهرت هاندا وهي تجلس في أحد المطاعم بينما كانت ترتدي فستان ناعم وبسيط باللون الأسود ولم تظهر في صورها أي لقطة لحبيبها كاهان صابانجي.





لكن الملفت في الصور هو شكل يديّها التي ظهرت وجعلتها تتعرّض لانتقادات عديدة حيث بدت كأنهما يد سيدة كبيرة في السن بسبب شكلهما والتجاعيد الكبيرة التي بدت لنحافتهما المفرطة.



وانتقل الجمهور لانتقاد شكل يدي ارتشيل حتى ان الكثير منهم وصفوها بأنها كأيدي "العجوز الشمطاء"، وذلك بسبب نحافتها الشديدة والتي أثّرت على شكل جسدها بشكل كبير، حيث ان هذه ليست المرة الأولى التي يرى الجمهور ان نجمة انت اطرق بابي تبالغ بالنحافة وأنها بدت تؤثر على ملامحها وجمالها.

هاندا ارتشيل تستعد لعرض مسلسل غريبان

وعلى الصعيد الفني تستعد الفنانة التركية لعرض مسلسلها الجديد الذي يجمعها بمواطتها الفنان بوراك دينيز ومن المقرر أن يحمل اسم غريبان.

وبحسب الأخبار المتداولة عن المسلسل فإنه مقتبس عن العمل العربي "اولاد آدم" الذي شارك في بطولته الفنان مكسيم خليل وهو العمل النقتبس عن دراما أمريكية.