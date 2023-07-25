"زوجة سعيدة".. هل ارتبطت هاندا ارتشيل رسميًا بحبيبها هاكان صابانجي؟

أثارت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان نشرت صورة لها خلال قضائها اجازتها الصيفية مع حبيبها رجل الاعمال التركي "هاكان صابانجي" في اليونان حول ارتباطهما بشكل رسمي.

هاندا ارتشيل تثير الجدل بزواجها من حبيبها



نشرت النجمة التركية مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث ظهرت مرتدية حمّالة صدر باللون الأسود ووضعت وردة على رأسها.



والتقطت هاندا هذه الصورة في اليونان عندما كانت تقضي عطلتها مع حبيبها هاكان صابانجي، لكن الملفت في الأمر هو عبارة "زوجة سعيدة" التي كانت خلف هاندا والتقطت هذه الصورة عندها.



وأثارت هذه العبارة تساؤلات عديدة من قبل الجمهور حول ما اذا كانت هاندا حقاً قد تزوّجت من صابانجي بشكل سريّ أم أنه طلب يدها للزواج أو انها تلمّح له عن الزواج، وكانت المفاجأة هو قيام هاندا بحذف هذه الصورة بعد ان اثارت بها تساؤلات وجدل كبير.

علاقات هاندا ارتشيل



ويشار بان ارتشيل كانت على علاقة غرامية بالنجم كرم بورسين الذي شاركها بطولة مسلسل أنت اطرق بابي حيث أن علاقتهما امتدت لعام تقريباً ولكنهما انفصلا بشكل مفاجئ بعد ذلك دون الكشف عن الأسباب.



وكشفت مصادر عديدة بأن هاندا كانت تريد علاقة وطلبت من كرم التقدم للزواج منها لكنه رفض الفكرة وهذا السبب الرئيسي وراء انفصالهما.