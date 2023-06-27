هاندا ارتشيل تثير الجدل بدعمها "المثلية الجنسية" في حفل Coldplay.. وصورة رومانسية مع حبيبها

أثارت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها مجموعة من الصور لها خلال تواجدها في حفلة الفرقة الغنائية Coldplay في مدينة ميلانو الإيطالية.

هاندا ارتشيل تثير الجدل بدعمها المثلية الجنسية في إيطاليا



ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي نشرتها النجمة التركية "هاندا ارتشيل" عبر حسابها الخاص في إنستغرام وذلك خلال تواجدها في الحفل الغنائي الذي أقامته فرقة Coldplay الغنائية في مدينة ميلانو.



وكان السبب في اثارتها للجدل هو حقيقة دعمها للمثليّة الجنسية حيث أن هذه الفرقة معروفة بدعمها للمثليّة الجنسية والترويج لها خلال جولاتها حول العالم.



كما أن هاندا علّقت على الصورة بكلمة Coldplay بالاضافة الى إيموجي قوس قزح "ألوان المثلية الجنسية" بجانبها وبذلك اعتراف كامل منها بدعم مجتمع الميم والشذوذ الجنسي.



وارتدت هاندا للحفل بنطال ملوّن ونسقّت معه توب بدون أمام وضيق لدرجة أبرز جسدها بشكل كبير باللون الأبيض، كما اعتمدت تسريحة الجدلتين لشعرها في إطلالة وصفت بالمثيرة.

هاندا ارتشيل رفقة حبيبها رجل الأعمال التركي كاهان صابانجي



شاركت هاندا ارتشيل صورة لها رفقة حبيبها الجديد رجل الأعمال التركي كاهان صابانجي خلال تواجدهما في نفس الحفل الغنائي حيث ظهر الثنائي وهما يحتضنان بعضهما بطريقة حميمية.

يُشار إلى ان هاندا كانت قد اعلنت عن علاقتها مؤخرًا بشكل رسمي بعد رصد الصحافة لها ولحبيبها أكثر من مرة وتداول فيديوهات تؤكد هذه العلاقة.