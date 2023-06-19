هاندا ارتشيل تتعرّض لانتقادات بسبب نحافة ساقيها.. والجمهور قلق على صحتها

نشرت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" مجموعة كبيرة من الصور الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "غريبان".

هاندا ارتشيل تثير قلق جمهورها بسبب نحافتها المفطرة



شاركت نجمة مسلسل إنت اطرق بابي جمهورها عبر حسابها في إنستغرام صور حديثة لها كشفت عن نحافتها المفرطة التي أصبحت حديث الجمهور في الفترة الأخيرة.

وظهرت هاندا وهي ترتدي هوت شورت قصير جداً باللون البيج نسّقته مع قميص مطابق، لكن وبسبب نحافتها الشديدة تعرّضت النجمة التركية لانتقادات واسعة.



وبدت ساقيها بغاية النحافة حتى أن عظام الساق قد ظهرت للعلن وهو ما أثار دهشة الجمهور وانتقدوها وطالبوها بضرورة تغيير نظامها الغذائي، فيما أكد عدد كبير ان نحافة ارتشيل ليست عادية وأنها قد تكون دليل على إصابتها بمرض ما مطالبينها بإجراء الفحوصات للإطمئنان على صحتها.

هاندا ارتشيل وبوراك دينيز في مسلسل غريبان



بدأ النجم التركي بوراك دينيز ومواطنته "هاندا ارتشيل" بتصوير مسلسلهما الجديد "غريبان" حيث أنهما يتشاركان في دور البطولة في المسلسل.



ويدور العمل حول قصة رجل مريض بمرض الفصام الشخصي وتعدد الشخصيات ويقع في حب شرطيّة تعمل في مجال الشرطة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ارتشيل كان مسلسل انت اطرق بابي الذي شاركت في بطولته إلى جانب زميلها الفنان كرم بورسين.