هاندا ارتشيل وبوراك دينيز يحتفلان بانتهاء تصوير الحلقة الثالثة من غريبان.. بطريقة متهورة

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقع فيديو للنجمين التركيين "هاندا ارتشيل" و "بوراك دينيز خلال احتفالهما بانتهاء تصوير الحلقة الثالثة من مسلسل غريبان في وسط أحد شوارع تركيا.

هاندا ارتشيل وبوراك دينيز يحتفلان بانتهاء تصوير الحلقة الثالثة من غريبان

بطريقة عفوّية ومتهوّرة احتفل النجمان التركيان "هاندا ارتشيل" و "بوراك دينيز" بانتهاء تصوير الحلقة الثالثة من مسلسلهما الجديد "غريبان".



وظهر في مقطع الفيديو "بوراك دينيز" وهو يحمل في يديه زجاجة من الشمبانيا بينما قام برشقها على جميع طاقم العمل من حوله ثم شرب من الزجاجة ومررها الى هاندا ارتشيل التي عبّرت عن حماسها الشديد وقامت بالشرب منها ايضاً.



وتصدّر هذا الفيديو وسائل التواصل الاجتماعي حيث لاقى نسبة مشاهدات عالية مع تواجد الثنائي التركي بوراك دينيز وهاندا ارتشيل.

مسلسل غريبان

يشهد مسلسل غريبان المتوقع عرضه قريبًا عودة الفنانة التركية هاندا ارتشيل إلى التلفزيون والجمهور بعد غياب حيث كان آخر اعمالها مسلسل انت اطرق بابي الذي جمعها بزميلها الفنان كرم بورسين.

ويروي مسلسل غريبان قصة شاب يعاني من مشاكل نفسية "الفصام" يلتقي بإحدى الفتيات وتنشأ بينهما قصة حب، ليواجها سويًا العديد من الأحداث والمشاكل.

وعبر الجمهور في وقت سابق عن حماستهم في انتظار عرض المسلسل وثنائية هاندا وبوراك.