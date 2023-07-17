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هاندا ارتشيل تواجه كيد النساء.. هاكان صابانجي يقطع إجازته معها لتنفيذ رغبة والدته

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 17 تمّوز / يوليو 2023 - 09:34
هاندا ارتشيل وهاكان صابانجي
هاندا ارتشيل وهاكان صابانجي

أعبنت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" في وقت سابق عن علاقة عاطفية تجمعها برجل الأعمال  "هاكان صابانجي" بشكل رسمي، وذلك بعد رصدهما سويًا لأكثر من مرة وفشل محاولات هاندا لإنكار العلاقة.

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هاندا ارتشيل تواجه كيد النساء بسبب والدة هاكان صابانجي
 

شاركت النجمة التركية مؤخرًا عبر حساباتها في السوشال ميديا مجموعة صور لها من اليونان حيث تقضي إجازتها هناك، واتضح لاحقًا إنها تقضي الإجازة مع حبيبها رجل الأعمال هاكان.
 

لكن وبحسب مصادر عديدة فإن صابانجي قام بقطع اجازته التي يقضيها رفقة حبيبته بشكل مفاجىء وذلك بطلب من والدته، وعاد على الفور، تاركًا ارتشيل بمفردها.

وعن السبب وراء هذا الأمر كشفت بعض الصحف التركية أن والدة هاكان طلبت منه أن يقطع اجازته من اجل أن يصطحبها الى حفل Coldplay وهو نفس الحفل الذي كان قد حضره في وقت سابق مع ارتشيل.

وبعد مشاركة صور لهاكان مع والدته من الحفل، انتقل المتابعون للتعليق على الأمر، حيث أشاروا إلى انه من الواضح وجود غيرة شديدة من والدة صابانجي، وأن ارتشيل أمام علاقة ليست سهلة، متسائلين عن كيفية تعامل هاندا مع هذا الأمر.
 

 

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هاندا ارتشيل وهاكان صابانجي
 

خلال وقت سابق كانت هاندا ارتشيل قد أعلنت علاقتها الرومانسية بهاكان صابانجي وذلك بعد أن التقطتهما الصحافة أكثر من مرة معاً وهما يقضيان وقتهما.
 

وجاءت علاقة ارتشيل بعد فترة من انفصالها عن الفنان كرم بورسين الذي ارتبطت به مدة عام تقريبًا، حيث ان علاقتهما كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن علاقتهما بدأت من كواليس تصوير مسلسل أنت اطرق بابي.

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