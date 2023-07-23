هاندا ارتشيل تضع شرط صادم للعقود القادمة.. هل هناك ارتباط رسمي مع حبيبها قريباً؟

كشفت مصادر إعلامية منوعة بأن النجمة التركية "هاندا ارتشيل" بدأت بوضع شرط جديد في التعاقدات الجديدة سواء في الأعمال الدرامية أو الإعلانات.

هاندا ارتشيل تضع شرطًا جديدًا في اعمالها القادمة

اتخذت نجمة مسلسل أنت اطرق بابي قرارًا جديدًا حول تصوير الإعلانات والمسلسلات في عقود العمل لديها، إذ طالبت بأن لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة في اليوم.



ويبدو واضحاً بان هاندا تريد التوازن بين حياتها الشخصية والعاطفية والتي تقضيها مع رجل الاعمال التركي "هاكان صابانجي" وبين عملها بساعات طويلة.

وشكك عدد من الجمهور أن قرار ارتشيل هذا قد يحمل بعض التفسيرات حول ارتباط رسمي ومحاولة منها للتنسيق بين حياتها العائلة وعملها.

هاندا ارتشيل تستمتع بعطلتها رفقة حبيبها



شاركت النجمة التركية مجموعة من الصور لها خلال قضائها بعض الوقت في جزيرة سانتوريني اليونانيّة حيث لفتت الأنظار بملابس البحر هناك.



كما ظهرت خلال وقت سابق وهي تستمتع بوقتها في حفل "كولد بلاي" رفقة حبيبها هاكان صابانجي.

وعلى الصعيد الفني كانت ارتشيل قد أنهت تصوير 3 حلقات من مسلسل "غريبان" الذي يجمعها بالفنان بوراك دينيز والمقرر عرضه قريبًا.

ويروي العمل قصة مريض نفسي يعاني من انفصام الشخصية الذي يلتقي بإحدى الفتيات وتبدأ بينهما قصة حب وسط العديد من الأحداث المثيرة.

ويشهد هذا المسلسل عودة ارتشيل إلى التلفزيون بعد غياب عن جمهورها جيث كان آخر أعمالها مسلسل انت اطرق بابي.