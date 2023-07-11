هاندا ارتشيل تستمتع بعطلتها في اليونان.. وتشارك الجمهور اطلالاتها المثيرة

تصدّرت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة من الصور خلال قضائها لإجازتها في جزر اليونان.

اطلالات هاندا ارتشيل المثيرة في اليونان



يبدو اضحاً بأن اليونان أصبحت الوجهة الرئيسية للنجمة التركية لقضاء عطلتها واجازتها هناك، حيث عادت لزيارتها في هذا العام، بعد قضائها إجازة صيفية مميزة العام الماضي في اليونان رفقة شقيقتها غمرة وزوجها.



وظهرت ارتشيل في الصور التي نشرتها لرحلتها بإطلالات مثيرة، حيث تألقت بتوب ملون على شكل حمالة صدر، مع هوت شورت من نفس قماش التوب وانتعلت حذاء صيفي بسيط.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة الفنانة التركية واصفينها بالمثيرة، وأثنى الجمهور على جمالها البسيط واللافت.

وتواجدت هاندا في بداية رحلتها باليونان مع حبيبها الحالي رجل الأعمال هاكان صابانجي، الذي ظهر في المطار بمفرده مؤخرًا عائدًا من هناك مما أثار التساؤلات عن سبب تركه لحبيبته هاندا والعودة بمفرده وفيما اذا كان هناك خلاف قد وقع بينهما.

هاندا ارتشيل أول شخص يصل الى المليون متابع على تطبيق ثريدز



وعلى صعيد مختلف أعلنت الفنانة التركية مؤخرًا عن انضمامها إلى تطبيق ثريدز الجديد المنافس لتويتر، الذي انطلق يوم الخميس الماضي، وحققت الفنانة التركية رقمًا قياسيًا هناك حيث كانت اول شخص يصل إلى المليون متابع.

وعلى الصعيد الفني صورت الفنانة التركية 3 حلقات من مسلسلها الجديد القادم "غريبان" الذي يجمعها بالفنان بوراك دينيز.