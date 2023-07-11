  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. هاندا ارتشيل تستمتع بعطلتها في اليونان.. وتشارك الجمهور اطلالاتها المثيرة

هاندا ارتشيل تستمتع بعطلتها في اليونان.. وتشارك الجمهور اطلالاتها المثيرة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 11 تمّوز / يوليو 2023 - 07:37
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل

تصدّرت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة من الصور خلال قضائها لإجازتها في جزر اليونان.

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل تثير الجدل بدعمها هاندا ارتشيل تثير الجدل بدعمها "المثلية الجنسية" في حفل Coldplay.. وصورة رومانسية مع حبيبها

اطلالات هاندا ارتشيل المثيرة في اليونان
 

يبدو اضحاً بأن اليونان أصبحت الوجهة الرئيسية للنجمة التركية لقضاء عطلتها واجازتها هناك، حيث عادت لزيارتها في هذا العام، بعد قضائها إجازة صيفية مميزة العام الماضي في اليونان رفقة شقيقتها غمرة وزوجها.
 

وظهرت ارتشيل في الصور التي نشرتها لرحلتها بإطلالات مثيرة، حيث تألقت بتوب ملون على شكل حمالة صدر، مع هوت شورت من نفس قماش التوب وانتعلت حذاء صيفي بسيط.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة الفنانة التركية واصفينها بالمثيرة، وأثنى الجمهور على جمالها البسيط واللافت.

وتواجدت هاندا في بداية رحلتها باليونان مع حبيبها الحالي رجل الأعمال هاكان صابانجي، الذي ظهر في المطار بمفرده مؤخرًا عائدًا من هناك مما أثار التساؤلات عن سبب تركه لحبيبته هاندا والعودة بمفرده وفيما اذا كان هناك خلاف قد وقع بينهما.

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل تثير الجدل بدعمها هاندا ارتشيل بإطلالة مثيرة إلى جانب شقيقتها غمرة في حفل زفاف ايدا إيجه

 

هاندا ارتشيل أول شخص يصل الى المليون متابع على تطبيق ثريدز
 

وعلى صعيد مختلف أعلنت الفنانة التركية مؤخرًا عن انضمامها إلى تطبيق ثريدز الجديد المنافس لتويتر، الذي انطلق يوم الخميس الماضي، وحققت الفنانة التركية رقمًا قياسيًا هناك حيث كانت اول شخص يصل إلى المليون متابع.

وعلى الصعيد الفني صورت الفنانة التركية 3 حلقات من مسلسلها الجديد القادم "غريبان" الذي يجمعها بالفنان بوراك دينيز.

كلمات دالة:هاندا ارتشيلاخبار المشاهيراعمال المشاهيراطلالات المشاهيرتصريحات المشاهير

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن