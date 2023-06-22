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هاندا ارتشيل بإطلالة مثيرة إلى جانب شقيقتها غمرة في حفل زفاف ايدا إيجه

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 22 حزيران / يونيو 2023 - 06:13
هاندا ارتشيل وغمزة
هاندا ارتشيل وغمزة

 

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حرصت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" على حضور حفل زفاف صديقتها الفنانة ايدا إيجه الذي أقيم يوم امس الأربعاء في فندق الـ "فور سيزون" بمدينة إسطنبول وحضره العديد من مشاهير تركيا.

هاندا ارتشيل بإطلالة مثيرة إلى جانب شقيقتها غمرة 

نشرت ارتشيل صور إطلالتها المثيرة خلال حفل الزفاف حيث كانت هاندا ترتدي فستان مثير باللون البنفسجي يتكّون من حمّالة صدر مربوطة بقطعة مع تنورة من الأسفل وبفتحة طويلة أظهرت ساقيها بالكامل.
 

وتواجدت نجمة مسلسل انت اطرق بابي رفقة شقيقتها غمرة خلال حفل الزفاف، ولم تقل إطلالة الأخير جرأة عن شقيقتها حيث ارتدت فستان باللون الأسود بقصة الباكلس من الأعلى، وكان الملفت ارتداء الشقيقتان خاتم بنفس الشكل.

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هاندا ارتشيل رفقة حبيبها الحالي كاهان صابنجي
 

لفتت هاندا الأنظار اليها خلال حفل الزفاف بإطلالتها بالاضافة الى تواجدها رفقة رجل الأعمال التركي "كاهان صابانجي" حبيبها الحالي.
 

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وبدأت علاقة هاندا بـ كاهان قبل عدة أشهر حيث التقطا لأكثر من مرة وهما معاً قبل أن يعلنا علاقتهما بشكل رسمي أمام الصحافة.

هاندا ارتشيل ومسلسل غريبان

وعلى الصعيد الفني كانت الفنانة التركية قد احتفلت مؤخرًا بالانتهاء من تصوير 3 حلقات من مسلسلها القادم غريبان الذي يجمعها بمواطنها الفنان بوراك دينيز، والمقرر عرضه قريبًا.

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