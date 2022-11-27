هاندا ارتشيل تهاجم الصحافة بسبب عمليات التجميل.. "سخيف وتافه"

احتفلت النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل بعيد ميلادها التاسع والعشرين يوم الخميس الماضي، حيث أقامت حفل بسيط في أحد المطاعم رفقة اصدقائها.

هاندا ارتشيل تهاجم الصحافة بسبب سؤال عن عمليات التجميل

هاجمت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" الصحافة التي كانت تنتظرها في خارج المطعم بعد انتهائها من الاحتفال بعيد ميلادها.

وغضبت هاندا من الصحفي التركي عندما سألها عن عمليات التجميل التي قامت بها والتي غيّرت شكلها بشكل واضح بالنسب للجمهور والمتابعين.

وأجابت هاندا بغضب كبير على الصحفي وقالت: "هذا السؤال غريب جداً! لقد ختمتم ليلتي الجميلة بسؤال تافه وسخيف، كان بالإمكان أن يكون الحوار أكثر لطفاً والحديث أيضاً، وبالطبع لم أخضع لعمليات التجميل".

Hande Erçel doğum günü partisi çıkışı “estetik” sorusuna çok sinirlendi: “Öyle bir şey olmadığını biliyorsunuz…” pic.twitter.com/4Rwc8rLRdg — 2.Sayfaofficial (@MugeVeGulsen) November 26, 2022

اختلاف شكل هاندا ارتشيل بين الماضي والحاضر

تغيّر شكل النجمة التركية بشكل كبير بين الماضي والحاضر، فتداول المتابعون العديد من الصور لهاندا ارتشيل في بدايات مشوارها الفني خاصة في مسلسل "بنات شمس".

وبدت هاندا في ذلك الوقت بانها تمتلك وجه آخر ممتلىء وبملامح مختلفة، وقارن المتابعون ظهور هاندا القديم بظهورها في مسلسل "انت اطرق بابي" وحتى التغييرات الكبيرة التي طرات على شكلها بعد المسلسل، وأكّدوا بانها خضعت للكثير من عمليات التجميل.

وقامت هاندا ارتشيل خلال الاسبوع الماضي بخطوة صادمة حيث حاولت حذف جميع الأخبار التي تتعلّق بحياتها العاطفية، بالاضافة الى الصور القديمة لها والتي تظهر مقارنة شكلها القديم والجديد وتؤكد خضوعها لعمليات التجميل.