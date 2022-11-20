هاندا ارتشيل تتخذّ اجراءات غريبة بخصوص علاقاتها وصورها.. ما القصة؟

يبدو أن النجمة التركية هاندا ارتشيل قررت الرد على جميع الشائعات والأخبار التي تتعلق بحياتها الخاصة وانتشرت بشكل كبير عبر الانترنت، وذلك بعد أن قامت باتخاذ قرار مثير للجدل يتعلق بهذا الأمر.

هاندا ارتشيل تتخذّ اجراءات جديدة

بدأت النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل باتخاذ اجراءات خاصة بها عبر صفحاتها الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت.

وقامت بطلة مسلسل "انت اطرق بابي" بحذف كل الأخبار التي تتعلق بعلاقاتها الرومانسية السابقة من الانترنت، بالاضافة الى الشائعات التي أثيرت حولها التي ربطتها بالعديد من الأشخاص حول وجود علاقات عاطفية بحياتها.

ولم تكتفي هاندا بالأخبار التي تتعلّق بعلاقاتها السابقة، بل بدأت بحذف جميع صورها القديمة والمقارنات بين صورها القديمة والحديثة والتي أثارت العديد من التساؤلات حول خضوعها للكثير من عمليات التجميل.

هاندا ارتشيل تثير الجدل

كانت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" قد أثارت الجدل خلال وقت سابق بالأخبار التي تتعلّق بحياتها العاطفية وذلك بعد علاقتها الرومانسية مع النجم كرم بورسين والتي تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أنها أثارت العديد من الشائعات حول وجود علاقة رومانسية بينها وبين النجم "كاهان يلدريم" وانفصالهما السريع بعد ذلك.

وكانت الفنانة التركية قد أثارت الشكوك حول اجرائها عمليات التجميل وذلك بسبب الاختلاف الكبير بين شكلها في الماضي وشكلها في الحاضر، وقال البعض إن خسارة الوزن هي وراء التغير الكبير في شكلها.