هاندا ارتشيل في مسلسل جديد خلال صيف 2023.. إليك التفاصيل

كشفت مصادر اخبارية تركيّة بأن النجمة هاندا ارتشيل تستعدّ لمسلسل جديد لتخض دور البطولة فيه، بعد غياب عن شاشة التلفزيون والجمهور لفترة طويلة.

تفاصيل مسلسل هاندا ارتشيل الجديد

صرّحت مصادر اعلاميّة حول تفاصيل المسلسل الجديد والذي سيكون من بطولة النجمة التركية حيث أن المسلسل سيكون من انتاج MF Yapım التابعة لمنصة ديزني بلس العالمية.

كما أن السيناريو من كتابة "عائشة كوتلو" والتي سبقت أن عملت معها في مسلسل "أنت اطرق بابي" والذي لاقى نجاحًا كبيرًا حول العالم كلّه، بالاضافة الى ان الكاتبة لها اعمال أخرى مثل "الطائر المبكر، وأجمل منك".

ويبدو واضحاً بان قصة المسلسل ستدور في اطار رومانسي كوميدي استناداً الى كاتبة السيناريو، أما القصة فهي من تأليف اسينا بلبل أوغلو والمخرج يوسف بيرحسن.

ولم يتم تحديد هوية بقية النجوم المشاركين بالعمل، أو النجم الذي سيقف أمام الفنانة التركية في دور البطولة الرجالية حيث ينتظر فريق العمل اكتمال السيناريو لتحديد الكاست بأكمله، وسيعرض العمل الفني خلال صيف 2023على أن يبدأ التصوير في الوقت المناسب من اجل اللحاق للمنافسة في المسلسلات الصيفية القادمة.

أعمال هاندا ارتشيل

يشار بان النجمة التركية "هاندا ارتشيل" اشتُهرت بالكثير من الأعمال الرومانسية الكوميدية وكان منها مسلسل "بنات شمس" و مسلسل "الحب لا يفهم بالكلام".

ولكن دور "ايدا يلدز" حصدت منه شهرة ونجاح كبير في مسلسل "انت اطرق بابي" الى جانب النجم التركي الشهير "كرم بورسين" والذي ربطتها به علاقة عاطفية خلف الكواليس ايضاً.

وكانت قصة المسلسل تدور حول فتاة طموحة يقف رجل أعمال في طريق منحتها الدراسية، ويعقدان صفقة بأن تكون خطيبته المزيّفة بمقابل أن يقدّم لها المنحة.