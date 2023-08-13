هاندا ارتشيل تُطيح بجورجينا رودريغز وتسرق الأضواء منها.. ما القصة؟

استطاعت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" أن تُطيح بعارضة الأزياء العالمية وحبيبة لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو "جورجينا رودريغز" من على عرش العلامة التجارية Laverne.

هاندا ارتشيل تسرق الأضواء من جورجينا رودريغز



أعلنت عدد من المصادر أنن النجمة التركية أصبحت الوجه الاعلاني الجديد لماركة عطور laverne وذلك بديلة لجورجينا رودريغز التي كانت الوجة الاعلامي لها لفترة من الزمن.



وشاركت ارتشيل في الاعلان الجديد للشركة العالمية التي تروّج لمنتجاتها، حيث أن الاعلان سيعرض في عدّة دول حول العالم ومن ضمنها دول عربية وهي "السعودية والامارات، بحرين، قطر، كويت، عمان، الاردن، مغرب وليبيا".

واعتبر العديد من الجمهور أن نجمة مسلسل أنت اطرق بابي تفوقت بهذه الطريقة على جورجينا التي تتمتع بشعبية كبيرة وشهرة واسعة عالميًا، وهو تفوق وصفه الجمهور بـ "المميز".

هاندا ارتشيل أجمل نجمة تركيّة بحسب الذكاء الاصطناعي



استطاعت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" أيضاً الحصول على لقب أجمل نجمة تركية وذلك بحسب معايير الذكاء الاصطناعي الذي صنّفها على رأس القائمة متفوقة على العديد من نجمات جيلها في تركيا.



ويشار بان ارتشيل تستعدّ في الوقت الحالي للبدء بتصوير المسلسل التركي المنتظر "غريبان" وذلك الى جانب النجم التركي "بوراك دينيز"، وكشفت المصادر في وقت سابق أن العمل هو النسخة التركية من المسلسل العربي "أولاد آدم" المقتبس عن دراما عالمية.

ويتناول قصة إعلامي شهير يعاني من انفصام واضطرابات نفسية.