هاندا ارتشيل في بث مباشر لجمع التبرّعات.. وشقيقتها تهاجم السوريين

انضمت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" الى مجموعة النجوم والمشاهير الأتراك الذين ساهموا بشكل كبير لدعم المتضررين من الزلزال الكبير الذي دمّر مناطق كثيرة في تركيا.

وقدّم المشاهير الاتراك العديد من المساعدات الماديّة والمعنوية لمتضرري الزلزال الكبير فمنهم من قدّم مساعدة ماديّة ومنهم من ساعد شخصياً في تجهيزات المساعدات في الجمعيات الخيرية، والبعض الآخر بقيامهم ببث مباشر عبر الانترنت لجمع التبرّعات.

على خطى النجمين "بوراك اوزجفيت" و "فهرية أفجان" انتقلت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" رفقة زميلها النجم التركي الشهير "بوراك دينيز" الى موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" في بثّ مباشر لجمهورهم الكبير.

وظهر الثنائي التركي "هاندا ارتشيل" و "بوراك دينيز" في الفيديو بهدف جمع التبرعات لصالح جمعية أحباب الخيرية للمناطق المتضررة من الزلازل.

Hande Instagram Story



Hande Erçel and Burak Deniz, who work with AHBAP team, are calling out to the manufacturing companies for



- 2000 plastic tables

- 8000 plastic chairs

- Requires a set of forks, knives, dinner plates, pots and pans for 6 people