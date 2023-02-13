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هاندا ارتشيل في بث مباشر لجمع التبرّعات.. وشقيقتها تهاجم السوريين

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 13 شباط / فبراير 2023 - 11:04
هاندا ارتشيل وشقيقتها
هاندا ارتشيل وشقيقتها

انضمت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" الى مجموعة النجوم والمشاهير الأتراك الذين ساهموا بشكل كبير لدعم المتضررين من الزلزال الكبير الذي دمّر مناطق كثيرة في تركيا.

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وقدّم المشاهير الاتراك العديد من المساعدات الماديّة والمعنوية لمتضرري الزلزال الكبير فمنهم من قدّم مساعدة ماديّة ومنهم من ساعد شخصياً في تجهيزات المساعدات في الجمعيات الخيرية، والبعض الآخر بقيامهم ببث مباشر عبر الانترنت لجمع التبرّعات.

هاندا ارتشيل وبوراك دينيز في بثّ مباشر لجمع التبرّعات الخيرية

على خطى النجمين "بوراك اوزجفيت" و "فهرية أفجان" انتقلت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" رفقة زميلها النجم التركي الشهير "بوراك دينيز" الى موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" في بثّ مباشر لجمهورهم الكبير.

وظهر الثنائي التركي "هاندا ارتشيل" و "بوراك دينيز" في الفيديو بهدف جمع التبرعات لصالح جمعية أحباب الخيرية  للمناطق المتضررة من الزلازل.

شقيقة هاندا ارتشيل "غمزة" في تغريدة عنصرية ضد السوريين

تزامناً مع الأعمال الخيرية التي تقوم بها هاندا ارتشيل" انتقلت شقيقتها "غمزة" الى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لإثارة جدل حول تغريدة عنصرية نشرتها عبر حسابها الخاص.

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ووضعت غمزة  الإعجاب على تغريدة تهاجم اللاجئين السوريين جاء فيها: "السوريون في تركيا يأخذون كل التبرّعات والمساعدات، ولم يبق شيء للاتراك".

ويشار بأن هناك العديد من المدن السورية التي تدمّرت بالكامل بسبب الزلزال الكبير في تركيا ومنها حلب وحماة واللاذقية، كما ان هناك العديد من اللاجئين السوريين الذين كانوا يعيشون في المناطق التركية التي تعرّضت للزلزال.

 

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