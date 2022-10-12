هاندا ارتشيل في مسلسل جديد.. من هو النجم الذي سيشاركها البطولة؟

تناقلت العديد من الصفحات المعنية بأخبار مشاهير تركيا أنباء عن عودة النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" مرة أخرى الى الشاشة بمسلسل جديد، وذلك بعد غياب طويل منذ مسلسلها الأخير والذي لاقى نجاحًا كبيرًا "انت اطرق بابي" وجمعها بالممثل التركي كرم بورسين.

تفاصيل مسلسل هاندا ارتشيل الجديد

أشارت الأنباء أن النجمة التركية "هاندا ارتشيل" مرشحة لأداء دور البطولة في المسلسل التركي الجديد والذي يحمل اسم "الغريب الذي بداخلي"، حيث أن المسلسل سيكون من انتاج شركة الانتاج Tims&B.

والمسلسل التركي الجديد هو كتابة المؤلفة والكاتبة "بينار بولوت" والتي سبق وان قدمت عدد من الأعمال من أبرزها "ايزل، 20 دقيقة والطبيب المعجزة".

وسيدور المسلسل التركي الغريب الذي بداخلي حول رجل يعاني من مرض الانفصام ومرض اضطراب تعدد الشخصيات، يزور طبيبة نفسية تقع في حبه لتبدأ هذه العلاقة المعقدة، وهو ماخوذ عن مسلسل كوري.

أما عن النجم التركي والذي سيؤدي دور البطولة وشخصية الرجل المريض بالانفصام، فتشير الأنباء أن النجم التركي "بوراك دينيز" مرشح لأداء البطولة مع هاندا ارتشيل.

بوراك دينيز وهاندا ارتشيل يتصدّران الترند خلال الأسابيع الماضية

تصدّر اسم النجم التركي الشهير "بوراك دينيز" وسائل التواصل الاجتماعي خلال وقت سابق وذلك بعد أن قام بافتعال فضيحة أمام "نيلبري شاهين" حيث أنه كان تحت تأثير الكحول، وقام بالاعتداء اللفظي والجسدي عليها ورفعت نيلبري دعوى قضائية ضده.

أما هاندا ارتشيل فقد تصدّرت وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق وذلك بعد ان أعلنت عن اصابة ابنة شقيقتها مارفي بمرض السرطان والتي تبلغ من العمر 3 سنوات حيث انها بدأت رحلة العلاج.