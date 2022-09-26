هاندا ارتشيل تثير الجدل بحصولها على لقب أجمل امرأة مسلمة.. والجمهور مستاء

أثارت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حصولها على لقب أجمل امرأة مسلمة لعام 2022.

تفاصيل حصول هاندا ارتشيل على لقب أجمل امرأة مسلمة

كشف الموقع العالمي FillGap عن اختيار النجمة التركية أجمل امرأة مسلمة في العالم وذلك لعام 2022، لتحل في المرتبة الثانية الفنانة فهرية أفجان.

وأثار هذا الأمر ضجّة كبيرة بين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لإدراج صفة مسلمة بالرغم من ان ديانتها هي الإسلام.

واعتبر العديد من المتابعين بأن لقب أجمل امرأة مسلمة لا يتناسب مع هاندا ارتشيل واطلالاتها الجريئة وحياتها الخاصة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحصل فيها النجمة التركية "هاندا ارتشيل" على لقب أجمل امراة مسلمة، فقد حصلت عليه خلال عام 2020 من نفس الموقع.

نبذة عن حياة هاندا ارتشيل

تتصدّر النجمة التركية وسائل التواصل الاجتماعي دائماً سواء بإطلالاتها الجريئة أو حتى بعلاقاتها الرومانسية الخاصة.

وكانت النجمة قد أثارت جدل بعلاقتها بالنجم التركي "كرم بورسين" وذلك بعد اجتماعهما في مسلسل "انت اطرق بابي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسمين الأول والثاني، حيث بقيت علاقتها به لمدّة عام، وانتهت بعد انتهاء المسلسل مما جعل الجمهور يشكك بجدية العلاقة، واعتبرها البعض أنها طريقة للترويج للعمل.

وبعد انفصالها عن بورسين أثارت الفنانة التركية شائعات بعلاقتها بـ كاهان يلدريم لتعود وتؤكّد انهما انفصلا بعد فترة قصيرة من العلاقة وان ما يجمعهما حاليًا مجرد علاقة صداقة.