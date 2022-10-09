هاندا ارتشيل في أول ظهور لها بعد اصابة ابنة شقيقتها بالسرطان.. وهذا تعليقها

أعلنت غمزة ارتشيل شقيقة النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" بأن ابنتها الصغيرة التي تبلغ من العمر ثلاثة سنوات قد أصيبت بمرض السرطان وذلك عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

ومن جانبها التزمت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" الصمت ولم تدلي بأي تعليق حول الموضوع أو تفاصيل منذ الاعلان عن مرض ابنة شقيقتها بل اكتفت بإزالة جمع صورها من حسابها خلال رحلتهم الى اليونان.

هاندا ارتشيل في أول ظهور وتعليق لها على مرض ابنة شقيقتها

التقطت كاميرات الباباراتزي النجمة التركية "هاندا ارتشيل" وهي خارجة مع صديقاتها، حيث استوقفتها عند باب السيّارة لسؤالها عن وضعها ووضع ابنة شقيقتها.

وصرّحت هاندا خلال اللقاء الصحفي بأنها بخير ولكنّها لم تكن تريد الادلاء باي تفاصيل اخرى فقالت: "أنا اشتقت لكم ايضاً وأنا بخير ولكن دعونا نتحدث في وقت آخر، فالوقت غير مناسب الآن، دعونا لا نتحدث".

أما حول ابنة شقيقتها المريضة واسمها مافي فلم تكشف أي تفاصيل أخرى ولكنّها قالت: "إن وضعها يسير بشكل جيد وستصبح بحال أفضل ان شاء الله".

اصابة ابنة شقيقة هاندا ارتشيل "مارفي" بالسرطان

أعلنت شقيقة الفنانة التركية "غمزة" بان ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات قد أصيبت بمرض السرطان حيث انه تم تشخيصها في المستشفى عندما عانت من الام في بطنها.

وأكّدت شقيقة هاندا بان ابنتها قد بدأت العلاج الكيميائي وستصبح أفضل حالاً حيث نشرت العديد من الصور لها بعد تشخيصها بالمرض وهي متواجدة في المطبخ بينما تساعد والدتها في اعداد الكيكة.