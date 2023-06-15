هاندا ارتشيل تتألّق بإطلالة مثيرة باللون الفضي في حفل Magnum

تواجدت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" في حدث Magnum ، وتصدر حضورها المثير حديث الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

إطلالة هاندا ارتشيل خلال حفل Magnum



لفتت نجمة مسلسل أنت طرق بابي الأنظار اليها خلال تواجدها في الحفل حيث تألّقت بإطلالة مثيرة مرتدية فستامن قصير باللون الفضي تميّز بوجود شراشيب في نهايته.





وجاء الفستان بدون أكمام، كما نسقّت معه حذاء بنفس اللون بكعب عالي واعتمدت تسريحة بسيطة، حيث رفعت نصف شعرها بينما أبقت النصف الآخر منسدلًا.

وتغزل الجمهور بشكل كبير بإطلالة الفنانة التركية ووصفوها بـ "المثيرة" فيما تطرق البعض لنحافتها المفرطة.

هاندا ارتشيل تتحضّر لمسلسل "غريبان"



يشار بأن النجمة التركية "هاندا ارتشيل" بدأت مؤخرًا تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد القادم "غريبان" حيث ستلعب دور البطولة الى جانب النجم التركي "بوراك دينيز".



وستقوم هاندا ارتشيل بدور شرطية في المسلسل والتي ستقع في حب شاب تكشف أنه مصاب بالانفصام وتعدد الشخصيات لتبدأ تفاصيل المسلسل.

وكان تصوير المسلسل قد تأخر لأكثر من مرة بسبب بعض المشاكل، كما حمل العمل في البداية اسم "الغريب الذي بداخلي" وتم تغييره لاحقًا إلى غريبان.

يٌشار إلى أن آخر اعمال الفنانة التركية كان مسلسل انت اطرق بابي الذي جمعها بمواطنها الفنان كرم بورسين وحقق الكثير من النجاح عند عرضه.