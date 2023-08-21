هاندا ارتشيل تتألق مع حبيبها هاكان صابانجي بفستان أسود ..ومبلغ خيالي أنفقه الأخير خلال عطلتهما

شاركت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" خلال حضورها حفل زفاف صديق مقرب لها ولحبيبها رجل الأعمال هاكان صابانجي، أثارت من خلالهم إعجاب جمهورها على السوشال ميديا.

هاندا ارتشيل رفقة حبيبها هاكان صابانجي



نشرت ارتشيل إطلالتها التي اختارتها من أجل حضور حفل زفاف، حيث حرصت على التواجد في الحفل رفقة حبيبها.

وظهرت النجمة التركية بإطلالة أنيقة مثيرة مرتدية فستان من المخمل باللون الأسود من الاعلى والساتان الازرق من الاسفل كما أنه تميّز بقصة الباكلس المفتوحة كبير من جهة الصدر.

وجاء الفستان بفتحة جانبية طويلة من ناحية القدم، وتركت ارتشيل شعرها منسدلًا مع ربطه للخلف من الأعلى، وأشاد العديد من المتابعين بأناقة هاندا المميزة

هاكان صابانجي ينفق الملايين على عطلته مع هاندا ارتشيل



وعلى صعيد آخر تناقلت العديد من الصفحات العديد من الأخبار حول أن رجل الأعمال الشهير صرف مبلغ كبير جدًا عل اجازته مع حبيبته في أمريكا واليونان.

وكشفت الصحافة التركية إن كاهان صرف ما يقارب الـ 30 مليون ليرة تركية على هذه الإجازة، مما أثار الجدل حول هاندا، وأن علاقتها برجل الأعمال قائمة على الاستغلال المادي والهدف منها العيش برفاهية.

وعلى الصعيد الفني تستعد ارتشيل لعرض مسلسلها الجديد "غريبان" الذي يجمعها بمواطنها بوراك دينيز.