شاهد: هاني شاكر يروج لأغنيته الجديدة بلوك جديد و غريب

أثار الفنان هاني شاكر إندهاش الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد أن قام بالترويج للبوستر الدعائي لأغنيته الجديدة التي لم يُعلن اسمها.

ولفت نظر الجمهور أن هاني شاكر ظهر في البوستر بإطلالة أشبهت بشخصية شارلوك هولمز حيث ارتدي ملابس مُشابهة من خلال قبعة الرأس وبيب السجائر.

وأبدى الجمهور اندهاشهم من لوك أمير الغناء العربي معربين بذات الوقت عن تحمسهم لأغنيته الجديدة من خلال تعليقاتهم على الصورة قائلين: (هو دة هانى شاكر بتاعنا)، و(والله معرفتك)، و(ايه التغيير الحلو ده طول عمرك جميل)، و(ماشاء الله كل ما تكبر تحلى)، حسب موقع في الفن.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر كانت مشاركته مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي بعنوان (يا بخته)، في ظهور جديد على أمير الغناء العربي، حيث حقق نجاحاً كبيراً بعد طرح الأغنية فيديو كليب على موقع (يوتيوب).