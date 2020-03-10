هاني شاكر يستعد لطرح (كيف بتنسى) باللهجة اللبنانية

انتهى المطرب الفنان هاني شاكر من تصوير كليب جديد بعنوان ( كيف بتنسى)، وهي فكرة من ألحان الفنان وليد توفيق، ومن إخراج المصورة هنا حافظ في تجربتها الأولى بالإخراج، والأغنية باللهجة اللبنانية ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على (يويتوب) والقنوات الفضائية.

وكان هانى شاكر - نقيب الموسيقيين قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي، بإنشاء النقابة (شعبة للأداء الشعبي) وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على (ترخيص سنوي) بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.