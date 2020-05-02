هاني شاكر يطرح (رب العباد) على موقع (يوتيوب)

طرح أمير الغناء العربي هاني شاكر ، نقيب الموسيقيين، أغنية دينية جديدة تحمل اسم (رب العباد)، عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب)، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، توزيع مدحت طه، حسب موقع اليوم السابع.

وكان هاني شاكر، أعلن عن طرح ألبوم ديني قريبا بعنوان (بطلب رضاك)، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام)، وكشف أن الألبوم من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه.

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان (الجيش الأبيض)، تقديرا وتكريما لدور الأطباء والعاملين في المجال الطبي والصحي، في علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدي، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.