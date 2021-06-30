هاني شاكر يطرح كليب أحدث أغانية (لو سمحتوا)

طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أحدث أغنياته التي تحمل اسم (لو سمحتوا) على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع جلال الحمداوي.

وظهر النجم الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حيث لفت الأنظار إليه في البوستر الذي شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع (إنستجرام)، ليكتفي بتشويق متابعيه بكلمة (قريبًا)، بدون الإعلان عن أي تفاصيل جديدة.

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هاني شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان (وأنت غايب) وهى أغنية باللهجة الخليجي من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

وتقول كلمات الأغنية: (وأنت غايب ما باقي غيرك حبايب.. وانت غايب قلبي مثلك كان غايب.. في غيابك كم أعاني ما بقى لهفه وأغاني.. ولا حبايب وأنت غاي).

وهذا يعتبر التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبري ونور مرشدي وغيرهم.