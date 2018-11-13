هاني شاكر، حمو بيكا

تحدّث الفنّان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر خلال حواره مع الإعلامي وائل الأبراشي على قناة "On E" عن قضية حمو بيكا ومجدي شطة، وأوضح أن تدخله في الأمر جاء بعد الجدل الذي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي حولهما، وأكد أن النقابة كان يجب أن تتدخل منذ البداية.

وقال هاني شاكر في مداخلته: " اللي خلاني أتدخل حالة الهبوط والتدني اللى شايفها.. الولاد دي أخدوا أكتر من حجمهم بكتير.. والسوشيال اتكلمت كتير عن الولاد دول.. فلازم النقابة يكون ليها دور"

وكشف هاني شاكر خلال حديثه بأن حمو بيكا ومجدي شطة غير مدرجان في نقابة المهن الموسيقية وليس لديهما أي تصاريح للغناء، وليس لهما أي علاقة بالفن، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب تطلبت من النقابة التدخل لمواجهة مثل هذه الأمور لمنعها من االحدوث مجددًا في المستقبل.

وتوعَّد شاكر، المطربين الشعبيين وكلَّ مَن يحمل ذلك اللون الغنائي بمنعه من الغناء وملاحقته في مصر، مؤكدا أنه “لن يسمح لمثل هذه الملوثات السمعية من الانتشار في مصر والتي تفسد الذوق العام وتؤثر سلبًا على ثقافات الشعوب وتساعد في انتشار الجريمة في المجتمع.

الجدير ذكره أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر قام بتقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية لإلغاء حفل “حمو بيكا” في الإسكندرية باعتباره يفسد الذوق العام، فضلًا عن أن المطرب لا يحمل تصريحًا للغناء ولا يندرج تحت مظلة نقابة المهن الموسيقية في مصر.