جاستين وهايلي بيبر يتعرّضان للسطو.. إليك التفاصيل

تعرّض منزل المغني العالمي "جاستين بيبر" وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة "هايلي بيبر" إلى اقتحام وسطو من قبل رجل مجهول لم يتم القبض عليه بعد.

تفاصيل اقتحام منزل جاستين بيبر

كان مغني البوب العالمي في إجازة خارج البلاد رفقة زوجته عارضة الأزياء هايلي، حيث تعرّض منزلهما الى اقتحام من قبل رجل مجهول حاول الدخول إلى المنزل بهدف السرقة.

وعندما اكتشف رجال الأمن عن محاولة هذا الرجل قاموا بمطاردته بطريقة جنونية على الأقدام ولكنّهم لم يستطيعوا الإمساك به، حيث مع اقترابهم له قفز فوق الجدران ودخل إلى الحيّ.

وتم التواصل مع الشرطة المحلية والتي قامت بدورها الى التحقيق بشأن حادثة الاقتحام والتعرّف على كيفية دخوله الى المنزل، وبالرغم من تفتيشهم للمنطقة إلّا أنهم لم يعثروا عليه.

ولا تعدّ هذه المرة الاولى التي يتعرّض فيها منزل جاستين بيبر للاقتحام فقد تعرّض خلال وقت سابق الى تعدّي من قبل بعض الأشخاص.

جاستين بيبر واصابته بمرض متلازمة رامزي هانت

أعلن النجم العالمي بانه مصاب بمرض متلازمة رامزي هانت والتي عانى من شلل في وجه وعدم تحكّمه في حركات وجه.

وأدّت اصابته بهذا المرض الى تأجيل جولته الغنائية بالاضافة الى تاجيل العديد من العروض الغنائية، ولكن وبعد ان تماثل للشفاء وعاد مرة أخرى لتقديم العروض، شعر بان صحته هي اولويته فعاد مرة أخرى لتأجيل حفلاته بسبب التعب والارهاق.