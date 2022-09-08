جاستين بيبر يثير قلق جمهوره بعد قرار ايقاف جولاته الغنائية مرة أخرى

أعلن النجم العالمي "جاستين بيبر" في وقت سابق عن تشخيصه بمتلازمة رامسي هانت والتي قام على إثرها بتأجيل جميع جولاته الغنائية في تلك الفترة لحين شفائه من المرض.

جاستين بيبر يعاود تأجيل جولته الغنائية

وبالرغم من ان النجم العالمي أعلن عن عودته الى الغناء مرة أخرى بعد شفائه من مرضه وأن صحته أصبحت جيدة عقب خضوعه للعلاج، إلا أن مغني البوب عاد مرة أخرى وأثار قلق جمهوره.

وكشف النجم العالمي بأنه سيضطّر مرة أخرى لإيقاف جولاته الغنائية وذلك من أجل حالته الصحية التي تحتاج للمزيد من العناية والاهتمام.

ونشر جاستين عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يقول: "أنا أعلنت سابقة اصابتي بمتلازمة رامسي هانت والتي أصبت بها بشلل نصفي".

جاستين: "ونتيجة لذلك لم أتمكن من اكمال جولتي الغنائية ولكن وبعد انتهاء فترة الراحة قررت اكمال جولتي في اوروبا واديت 6 عروض ولكنها أثّرت عليّ بشدة، فلقد اصابني الارهاق الشديد وادركت أنني بحاجة الى اعطاء أولوية الى صحتي، لذلك سوف أوقف جميع جولاتي الغنائية".

تأجيل جميع حفلات جاستين بيبر

بعد قرار جاستين بيبر بإعطاء الاولوية لصحته وتأجيل جولته الغنائية قام أيضاً بتأجيل جميع حفلاته المقررة في القارات كلها حتى يعطي الأولوية لصحته.

وتفاعل الجمهور مع قرار جاستين بيبر معبرين عن شعورهم بالقلق الشديد عليه وعلى مستقبله الفني.