هبة الحسين تنفي طلاقها وتوبخ الصحافة.. والمتابعون: "والله محد درا عنك"

انتشرت شائعات تفيد طلاق الإعلامية السعودية هبة الحسين من زوجها المغني السعودي عايض يوسف وذلك بعد مرور أقل من عام على زواجهما.

قررت هبة الحسين الخروج عن صمتها ونفي الشائعات التي تداولتها الصحف الصفراء عبر فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، حيث كشفت معاناتها من الشائعات وطلبت من الصحف والمواقع التفائل بالخير والتوقف عن نشر مثل هذه النوعية من الأخبار.

وأشارت الحسين أن مثل هذه الأخبار ليست جديدة عليها، فقد انتشرت مثل هذه الشائعات في يوم شهر عسلها، وقالت: "الصحافة إما قلم أبيض أو قلم أسود.. بالنسبة لي الصحافة إما قلم أبيض أو قلم أسود، وأتمنى من الصحفيين الذين يكتبون بالقلم الأبيض إحنا ناس دارسين وندري في صحافة تحب نجوم وتكره نجون، أتمنى منكم شيء واحد تفاءلوا بالخير للجميع وليس لهبة حسين".

وأشار البعض أن تطرقها لهذا الموضوع ما هو إلَّا طريقة للفت الأنظار وتسليط الضوء عليها، فكتبت إحداهن ساخرة: "ماندري بالاشاعه لاا منها حتى الصحفين دروا منها الحين".

وعلقت أخرى: "والله محد درا عنك تزوجتي ولا تطلقتي اصلا ماسمعنا الا منك".

وكتب آخر واصفًا حال ثنائيات السوشيال ميديا: "الوضع الحالي في السوشال ميديا: تزوجنا انفصلنا تصالحنا رجعنا تطلقنا..ماعندهم ارقام بعض و لايعرفون بيوت بعض تواصلهم مع بعض عن طريق ستوري السناب و امام الملايين..يبرمجون المجتمع على مفاهيم غلط انعدام خصوصيه وانعدام احترام و هدم مباديء للاسف..و ياليته انفصال برقي لا نشر غسيل و كب عفش".

شائعات طلاق تلاحق هبة الحسين وعايض يوسف

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الثنائي لمثل هذه الشائعات، فقد انتشر خبر طلاق يوسف والحسين بعد شهر واحد من زواجهما، وردَّ الثنائي بطريقة ساخرة خلال بث فيديو على موقع "سناب شات"، حيث تنثل الحسين وسادة زوجها إلى الصالة في إشارة إلى أنهما انفصلا وبات كل واحد منهما ينام في غرفة منفصلة.

زواج هبة الحسين وعايض يوسف

يذكر أن الثنائي دخلا القفص الذهبي منذ 9 شهور تقريبًا بطريقة مفاجئة جعلتهما يتصدران التريند عبر تويتر ليوم واحد تقريباً أكثر من 500 ألف عملية بحث عبر محرك جوجل.

وشكل الخبر صدمة للجمهور وخاصةً الفانز لأن الفنان لم يعلن عن ارتباطه عاطفياً سابقاً خلال مسيرته الفنية التي بدأت منذ عام 2015 عندما أطلق أغنية "نسيتني" والتي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وكذلك الأمر مع الإعلامية هبة التي لم تلمح إلى وجود رجل في حياتها سابقاً.