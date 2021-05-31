هبة طوجي تلعب كرة القدم وهي على مشارف الولادة.. وتعلِّق: "قريبًا صبي"

أعلنت الفنانة اللبنانية هبة طوجي نبأ حملها بطفلها الأول قبل عدة أيام بصورة تجمعها بزوجها الموسيقار العالمي "ابراهيم معلوف"على غلاف مجلة Paris Match يظهر فيها بطنها المكوَّر.

تظهر هبة طوجي في الصورة التي شاركتها متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مُرتديةً فستانًا صيفيًا بطبعات مُورَّدة تقف وسط الحقول والورود الصفراء بينما يقف زوجها من الخلف ممسكًا ببطنها المكوَّر، وعلَّقت: "لا نستطيع انتظار قدومك" مُرفقًا بإيموجي على شكل طفل وقلب أزرق، ما يعني أنها حامل بصبي.

وفي وقت لاحق، شاركت طوجي متابعيها فيديو منزلي وثَّقه زوجها على ما يبدو، حيث تظهر في البداية تلعب بكرة القدم وتركض في باحة المنزل بطريقة عفوية ولطيفة، ثم تركز الكاميرا على وجهها الجميل وابتسامتها الساحرة.

وأرفقت الفيديو بتعليق، جاء فيه: "قريبًا، صبي، حب وكرة قدم".

وحصد الفيديو منذ نشره على أكثر من 14.7 ألف إعجاب، ومئات التعليقات المباركة.

من هي هبة طوجي؟

يذكر أن هبة عرفت للجمهور من خلال صوتها الذي آسر الجمهور، وكسبت شهرتها بالتحديد من برنامج أحلى صوت باللغة الفرنسية عندما شاركت وأدت أغنية "لا بداية ولا نهاية" باللغة العربية ومن ثم قدمت سلسلة أعمال آخرها كان "يمكن احلى يفل" والتي أطلقتها على طريقة الفيديو كليب منذ حوالي الشهرين.

ودخلت هبة أيضاً مجال التمثيل بعمل جمعها بالممثل السوري "عابد فهد" تحت اسم "هوس"، وعرض العمل المكون من 11 حلقة عبر أحد المنصات. أما حول قصة العمل فقد دارت حول دكتور يدعى زياد المهووس بحب زوجته بعد حادث السير وتلعب هبة طوجي دور الفتاة الطامحة للجمال والتغيير في شكلها مما يقودها الى الدكتور زياد لتصحيح بعض الأخطاء في شكلها فيقوم عابد فهد بتحويلها الى نسخة طبق الأصل عن زوجته القابعة في غيبوبة.