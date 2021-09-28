هبة مجدي ترزق بمولودها الثاني و تطلق عليه هذا الإسم

استقبلت الفنانة هبة مجدي و زوجها المطرب محمد محسن عن مولودهما الثاني الذي اطلقا عليه اسم (موسى) قبل أيام. و قد شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من أمام غرفة العمليات التى خضعت لها لعملية ولادة مولودها ،عبر حسابها الشخصى بموقع (انستغرام)، لتشارك متابعيها وجمهورها بلحظاتها السعيدة.

وكتبت مجدي على الصورة التى ظهرت فيها امام غرفتها فى المستشفي (الحمد لله حمداً كثيراً، موسى محمد محسن، يارب احفظه وبارك فيه واحفظ اولادكم جميعاً،٢٠ سبتمبر 2021).

هذا و كان المطرب محمد محسن قد كشف عن استقباله مولودا ثانيا من زوجته الفنانة هبة مجدي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع (تويتر) قائلاً : (الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا بمولودنا الثانى بعد دهب، وعقبال عندكم جميعا)، ثم استشهد بآية من القرآن قبل الكشف عن اسمه بقوله : (وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، موسى محمد محسن).

يذكر أن الفنانة هبة مجدي كانت قد تزوجت من المطرب محمد محسن منذ ما يقرب من خمسة أعوام أثناء عملهما معاً بمسرحية (ليلة من الف ليلة وليلة ) بطولة النجم يحيي الفخراني.