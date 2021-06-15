هبة نور تثير سخرية متابعيها بجلسة تصوير مُثيرة.. "الحشوه الاسفنجيه شربت ماي ونفخت"

لا أحد يختلف على جمال الفنانة السورية هبة نور وملامحها الجذابة، وقد أمتعتنا في حلسة تصوير جديدة وسط البحر.

شاركت هبة نور متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لكواليس جلسة التصوير التي اتخذت مكانها على شاطئ البحر، حيث اتخذت وضعيات مغرية وجريئة مُستعرضةً جسدها، ما عرضها لموجة من الانتقادات والغضب من قبل متابعيها.

وأشار المعجبون إلى أن هبة نور وضعت حشوة لتعزيز شكل مؤخرتها، فكتب أحدهم ساخرًا: "الحشوه الاسفنجيه شربت ماي ونفخت".

وعلَّقت أخرى منتقدة: "ماتو الي يتصورو بهذي الحركات".

وكتب آخر: "عرفت انو وجهها بريالين قامت تعرض الغاليه عشان يمشي سوقها".

وقد اعتمدت هبة نور العديد من الإطلالات الأنيقة التي اتسمت بلمسة من الجرأة والإثارة، اختارت لإطلالتها الأولى توب بكتف واحد وبنطال طويل مفتوح لأعلى الفخذ مُزيَّن بشراشيب باللونين الأبيض والأسود.

ولإطلالتها الثانية، تألَّقت الفنانة بفستان ذهبي ضيِّق طويل ذي ياقة عالية وفتحة جانبية طويلة تصل أعلى الفخذ، وبدا مناسبًا جدًا وتحديدًا وقت غروب الشمس.

وشارك المصور اللبناني ديفيد عبدالله صور من جلسة التصوير عبر حسابه الخاص الذي يتابعه عليه أكثر من 48.9 ألف متابع.