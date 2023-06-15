هبة نور تكشف وقوعها في الحب.. وتبدو كالفراشة في حفل إطلاق "كذبة كبيرة"

كشفت الفنانة السورية هبة نور أنها تعيش قصة حب، وذلك في آخر لقاء صحفي لها على هامش تواجدها في حفل إطلاق فيلم "كذبة كبيرة".

هبة نور تعيش قصة حب

في إحدى اللقاءات، سئلت هبة نور حول ما إذا كانت تعيش قصة حب، لتجيب بالإيجاب لافتةً إلى أنها سعيدة بذلك، وقالت: "أكيد بحالة حب وسعيدة إني بحالة حب".

وحينما سئلت عما إذا كنا سنشهد زفافها قريبًا، أوضحت أن كل شيء نصيب، وقالت: "نصيب ليكي الزواج شيء والحب شيء وإذا اجتمعوا بكون عندي حظ حلو".

وفي وقت سابق، خلال لقاء لها مع برنامج MBC Trending، صرحت هبة نور قائلة: "يجب أن يكون الحب موجوداً في حياتنا، الإنسان الطبيعي دائماً يحب، لكنني أرى الزواج نصيباً، فمن الممكن أن أحب شخصاً لعشر سنوات ولكن النصيب يحكم… سعيدة بحالة الحب أكثر من أكون عروساً".

وعن مواصفات من توَّد الارتباط به، قالت: "أحب أن يكون الرجل ذا شخصية قوية… واثقاً من نفسه… يمنحني الثقة والحرية… فأنا ارتاح مع هذه النوعية من الرجال وأعطيه من كل قلبي ولا أكون مضطرة للتمثيل".





إطلالة هبة نور في حفل إطلاق "كذبة كبيرة"

واختارت نور إبراز أنوثتها بفستان أبيض من توقيع مصمم الأزياء اللبناني صادق ماجد، والذي تميَّز بقصة "الوان شولدر" والطيات الأنيقة التي عانقت منطقة الخصر، بالإضافة إلى التطريزات الأنيقة ناحية منطقة الصدر من حبيبات الترتر البراق التي تفاوتت ألوانها بين درجات الأزرق والبيج، حيث بدت كجناح فراشة.

ومنحت هبة ملامحها لمسة من الوهج والبريق بمكياج ارتكز على ظلال العيون البرونزية، مع لمسة من "الهايلايت" البراق عند منطقة الوجنتين، وأحمر الخدود الوردي، بالإضافة إلى أحمرشفاه باللون الوردي.

كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، وغرتها من المنتصف، فيما تزيّنت بأقراط من sherilz.



