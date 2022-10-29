هبة نور تعيش قصة حب و لكن...

كشفت النجمة السورية هبة نور أنها تعيش قصة حب حالياً، قائلةً: (أنا مغرمة لكن ليس بشاب من الوسط الفني).

وقالت هبة خلال لقاء مع برنامج MBC Trending: (يجب أن يكون الحب موجوداً في حياتنا، الإنسان الطبيعي دائماً يحب، لكنني أرى الزواج نصيباً، فمن الممكن أن أحب شخصاً لعشر سنوات ولكن النصيب يحكم… سعيدة بحالة الحب أكثر من أكون عروساً).

وأضافت: (أحب أن يكون الرجل ذا شخصية قوية… واثقاً من نفسه… يمنحني الثقة والحرية… فأنا ارتاح مع هذه النوعية من الرجال وأعطيه من كل قلبي ولا أكون مضطرة للتمثيل).

و كانت هبة نور قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل (جوقة عزيزة)، وهو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق وإنتاج شركة (غولدن لاين للإنتاج الفني)، وقدّمت في العمل شخصية (منيرة فرفش معنا)، وهي شابة حسناء تروادها أحلام الرقص الشرقي، لا سيما أداء ما عُرف حينها بـ(رقصة النحلة).