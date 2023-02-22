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هجوم على فيفي عبده بعد رقصها بالعباءة والحجاب في مطعم

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 22 شباط / فبراير 2023 - 08:14
فيفي عبده
فيفي عبده

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الراقصة الاستعراضية فيفي عبده بعد مشاركتها  مقطع فيديو لها ترقص، بعد يوم واحد من نشرها منشور تنعى فيه إحدى السيدات.

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فيفي عبده ترقص بالعباءة والحجاب

في التفاصيل، شاركت فيفي عبده متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام أغنية الفنان السعودي الراحل أبو بكر السالم "سر حبي"، مرتديةً عباءة خليجية وطرحة للرأس، بينما غطَّت عينيها بنظارة شمسية وتزيَّنت بمجموعة من الإكسسوارات.

في البداية، رافقت فيفي مغني الحفل والفرقة الموسيقية بالرقص، ثم توجَّهت لطاولة صديقاتها لتكمل وصلتها الراقصة بحماس.

وأرفقت عبده الفيديو بتعليق: "ليلة جميلة مع اعز صديقاتي انبسطت معاكم بحبكم أوي".

فيفي تتعرض للهجوم

وانتقد المتابعون ارتداء فيفي الحجاب والعباءة أثناء رقصها، فكتبت إحداهن: "ولابسه حجاب يا ويلك يوم الحساب".

واستهجنت إحداهن رقص فيفي بينما العالم يمر بابتلاءات وكوارث طبيعي، بالإضاة إلى مشاركتها منشور تنعى في السيدةامال محمد سري، وكتبت: "مبقه شي جايكم الزلزال من اعمالكم البارحه جنتي منزل ميت شخص واليوم تتمركصين بالشوارع".

وأضافت أخرى: "اتكسفى الناس موجوعه من اللى حصل فى سوريا وتركيا شويه فيديو رقص ومسخره ومرقعه ودلوقتى اغانى و حاجه اخر قلته قيمه استحى استحى".

 

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فيفي عبده تنعى آمال محمد سري

 

وقبل بيوم، شاركت عبده منشور نعي، كتبت فيه: "انا لله و انا اليه راجعون توفيت الي رحمة الله السيدة/ امال محمد سري حرم المرحوم الدكتور سمير طلعت والدة د. محمد طلعت و د. عادل طلعت. الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة و يصبر اهلها و احبابها. برجاء الدعاء لها بالرحمة و المغفرة".

فيفي عبده

كلمات دالة:فيفي عبده

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