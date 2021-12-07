سارة نخلة تهاجم سمية الألفي بسبب فاروق الفيشاوي وتعلق: كفاية فضايح

تحدّثت النجمة المصرية "سمية الألفي" عن زوجها الفنان فاروق الفيشاوي خلال مقابلة لها مع وفاء الكيلاني في برنامج السيرة، حيث اتهمته بالخيانة المتكررة في حياتهما الزوجية وأن خيانته لها سبب انفصالهما، كما ذكرت في إحدى المرات انها اكتشفت ان زوجها ارسل رسالة إلى زميلتها ليلى علوي

وأثار كلام الألفي هذا غضب العديد من الفنانيين بسبب حديثها عن نزواته في كل مقالة، وقالت سارة نخلة بشكل خاص الفنانة الالفي عبر منشور على فيسبوك قالت فيه: "تخيلي إن أنتي تشتغلي سنين طويلة وبعد ما تكبري يجيبوكي في البرامج ونفس الأسئلة كل شوية بس عشان تتكلمي عن نزوات جوزك المرحوم وعلاقاته المتعددة، وإزاي أنتي كل مرة بتسامحيه عادي جدًا عشان أنتي مش بتحبي الفشل أبدً"

وأردفت قائلة: "الله حقيقي كل حلقة أجمد من اللي قبليها مع إنها نفس الأسئلة ونفس الأجوبة ونفس الفضايح بس المرة دي بتجيبي سيرة زميلاتك مع المرحوم.. بجد شابوه"، متابعة: "طب الراجل مات وشبع موت الله يرحمه.. ذنبهم إيه طب زميلاتك دول اللي بتجيبي في سيرتهم ذنبهم إيه"

واستطردت قائلة: "ترجعوا تقولوا الرجالة خاينة.. ما طول ما في النماذج دي من الستات أكيد حقه يخون.. اللي يلاقي دلع وما يدلعش يبقى إيه؟.. عيب أوي اللي بيحصل ده