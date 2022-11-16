هدى الإتربي تظهر دون مكياج بعد تعرضها للهجوم

تعرضت الفنانة المصرية هدى الإتربي للانتقاد والهجوم، بسبب ظهورها بملامح مختلفة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم قبل عدة أيام.

هدى الإتربي تتعرض للإنتقادات

تكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هدى الإتربي خضعت لمجموعة من عمليات التجميل، بسبب ظهورها بشكل مختلف، لافتين إلى أنها خسرت جمالها الطبيعي الذي تميَّزت به، فقد بدت شفتاها أكبر حجمًا، وخداها منتفخين بشكل مبالغ به، كما لوحظ أن وجهها مشدود.

وشاركت الإتربي سلسلة صور لإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي التي جاءت من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد ، ورغم جمال إطلالتها وأناقتها، إلَّا أن متابعيها توجهوا إلى خانة التعليقات منتقدين شكلها، فعلَّقت إحداهن: "يارب يكون ميكب بس أن شاء الله معملتيش حاجة ف وشك دا أنا بحبك اوي".

وأضافت أخرى: "يعني انتي كنتي زي القمر حرفيا وبحب جمالك اوووي شكلك دلوقتي وحش جدا حرفيا"، وعلَّقت إحداهن: "شكلك الاول كان احسن".









رد هدى الإتربي

وبعد موجة الجدل، كشفت الإتربي في تصريحات لإحدى الصحف المصرية أنها لم تخضع لأي عملية تجميل، وأن تغير شكلها يعود للمكياج، وقالت: ""لم أخضع لأي عمليات تجميل، وممكن الجمهور يكون حس باختلاف في شكلي بسبب إن الماكياج مختلف عن كل مرة".

ولتؤكد أنها ما تزال تتمتع بجمالها الطبيعي ولم تخضع لأي إجراء جمالها، شاركت متابعيهاعبر حسابها على "إنستغرام" عدة صور لها دون أدنى مستحضرات تجميل خلال تناولها الغداء في إحدى المطاعم، مرتديةً سترة صوفية خضراء اللون، في حين أسدلت خصلات شعرها البني على جانبي كتفها.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على جمالها، فكتبت إحداهن: "انتي حلوه من غير ميك اب او فيلر كلنا عارفين بس اتمنى تنسي موضوع الفيلر و اي حاجه من الحاجات دي انتي شكلك حلو جدا حرام بتلعب فيه".

وأضافت أخرى: "اوعي تعملي حاجه تاني في شكلك والله العظيم انتي قمر وشكلك كيوت".