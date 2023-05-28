نادين نجيم تنشر سيلفي مع ليوناردو دي كابريو.. وهذا النجم ثالثهما

دائمًا ما تؤكد الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن كونها نجمة عالمية وصل صيتها وشهرتها إلى عالم هوليوود، لاسيما بعد ظهورها إلى جانب النجم العالمي ليوناردو دي كابريو في مهرجان "كان" السينمائي الدولي لدورته الـ76.

نادين نجيم تجتمع بليوناردو دي كابريو

في التفاصيل، شاركت نادين نجيم متابعيها عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" صورة سيلفي تجمعها بالنجم العالمي ليوناردو دي كابريو والنجم الإنجليزي أورلاندو بلوم، خلال تواجدهم في الحفل الذي أقامته منظمة amfAR غير الربحية على هامش مهرجان "كان" السينمائي.

وأرفقت نجيم الصورة بتعليق، كتبت فيه: "إنه يحب التقاط صور السيلفي"، ثم اتبعته بعبارة: "سعيدة برؤيتك".

وظهر دي كابريو في الصورة مرتديًا قميصًا أسودً وقبعة بيسبول سوداء، في حين تزيَّن بقلادة ذهبية. أما أورلاندو اختار بدلة توكسيدو سوداء نسَّقها مع قميص أبيض وربطة عنق على شكل فيونكة.

إطلالة نادين نجيم في حفل amfAR

وخطفت نجيم الأنظار إليها بإطلالة بنفسجية صممت خصيصًا لها من دار الأزياء الإيطالية "دولتشي آند غابانا"، وتميَّز تصميم الفستان بقصته الضيقة وشيالاته الرفيعة من قماش الساتان، بالإضافة إلى حبيبات الكريستال البراقة التي زينته بالكامل.

وأكملت نجيم إطلالتها معتمدةً تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، فيما ارتكظ مكياجها الملفت على ظلال الأرجوانية، فيما تزيَّن بقلادة مرصعة بالألماس متعددة السلاسل من دار مجوهرات شوبارد.



