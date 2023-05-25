نادين نجيم تعود لحقبة الخمسينات بإطلالة كلاسيكية.. وتتألق في مهرجان كان السينمائي

بدت الفنانة اللبنانية نادين نجيم كنجمة من فيلم سينمائي بالأبيض والأسود، خلال سيرها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي لدورته الـ76، متألقة بإطلالة مزجت بين الأنوثة والجرأة وتميَّز حقبة الخمسينات.

نادين نجيم بإطلالة كلاسيكية في مهرجان "كان" السينمائي

وخطفت نجيم الأضواء إليها بإطلالة كلاسيكية مبهرة، إذ تألقت بفستان أنثوي جاء باللونين الأسود والأبيض من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، حيث تألف من فستان شيق بقصة الحورية مبرزًا منحنيات جسدها، فيما جاءت قصة الصدر عريضة خرج منها قطعتي قماش باللون الأبيض.

فيما جاءت الأكمام منفصلة، وصممت بطريقة دراماتيكية مبهرة؛ ففي منطقة الذراعين بدت أشبه ما يكون بكومة من قطع القماش المتراكمة فوق بعضها البعض، يسقط منها قطعى قماش باللونين الأبيض والأسود أرضًا كستارة طويلة.

وأكملت نجيم إطلالتها بتسريحة ريترو مموجة، وارتكز مكياجها على الظلال البنية والبرونزية، فيما تزيَّنت بمجوهرات ألماسية مرصعة بالأحجاء الكريمة من "شوبارد".

إطلالة مستوحاة من حقبة الخمسينات

وأرفقت نجيم صورها في المهرجان بتعليق، كتبت فيه: "لطالما كنت مفتونةً بسحر حقبة الخمسينات، عهد بريجيت باردو وصوفيا لورين .. كما تعلمون، أنا أحب كيف في ذلك الوقت، كانت النساء تعانق منحنياتهن، كانت الموضة جريئة، لكنها أنثوية".

وأضافت: "وها نحن اليوم، قررت أنا وزهير صنع فستان مصنوع خصيصًا مستوحى من العصر الذهبي وهذه المدينة الساحرة "كان"، شكرا لكل شخص جعل هذه الرؤية حقيقة".

