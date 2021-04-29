هذا عمر مرام البلوشي الحقيقي.. وتكشف: "لم أطبخ منذ 7 سنوات"

يدرك الجميع أن العمر مجرد رقم، فروح الشخص ونظرته للحياة هي كل ما يهم.

أطلَّت الفنانة الكويتية مرام البلوشي ضيفةً في برنامج "وياكم" مع الإعلامي صالح الراشد وديانا الطويرش، وحينما تطرق المقدمان للحديث عن أعمالها الغنائية القديمة، وكيف أحدثت ضجة كبيرة خلال تلك الفترة، شعرت البلوشي وكأنها امرأة كبيرة في العمر.

وحينما سألها صالح الراشد عن عمرها واعتقاده أنها بعمر الأربعين، أجابت مرام البلوشي بطريقة انفعالية أنها ليست بالأربعين بل 43 عامًا وأنها تنظر إلى العمر كرقم لا أكثر، واستذكرت قول الأمهات قديما ان للفتاة سبع وجوه وكيف أن لكل مرحلة جمالها.



وأشارت أن المرأة تصبح أجمل إذا كانت روحها خفيفة وبسيطة ولا تشيل حقد في قلبها أو أي أذى.

من جهة أخرى، أوضحت البلوشي أنها لم تدخل المطبخ منذ سبع سنوات، فأبناءها كبار ويعتمدون على أنفسهم، كما وصفت تربيتها بالوسطية فهي لا تعتمد القسوة، لكن تحاول على الدوام توجيههم وعدم تركهم يفعلون ما يريدون دون توجيه ونصح.

وأشارت البلوشي إلى أن أبناء الجيل الحالي يتعرضون لأشياء أكبر من عمرهم، ولا يعيشون عمرهم الحقيقي، موضحةً أن هناك أفكاراً ومصطلحات يستخدمها أولادها لم تقلها هي حتى أصبحت امرأة كبيرة بالغة.