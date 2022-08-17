هذا ما اكتشفته الراقصة صفوة يوم الصباحية.. زوجها كان صورة!

تطرقت الراقصة والممثلة المصرية صفوة عن زيجاتها السابقة، وأثارت الجدل بكشفها أسرارًا عن أحد أزواجها الذي تفاجأت به ليلة الدخلة.

صفوة تكشف أسرارًا عن زيجاتها السابقة

حلَّت صفوة ضيفةً في برنامج "الترابيزة"، وكشفت أن زوجها كان يعاني من مشاكل نفسية وجسدية، حتى أنه كان يعاني أشبه ما يكون بإعاقة جسدية جعلته منه "رجل بالصورة"- كما وصفته- مُشيرةً إلى أنه تزوجته سريعًا دون أدنى تفكيربعدما تقدم لخطبتها.

ولفتت صفوة إلى أن والدتها فوجئت حينما رأتها ما تزال بفستان الزفاف وبذات تسريحة الشعر ليلة الصباحية، إذ استغرق زوجها في النوم حال وصولهما المنزل عقب انتهاء حفل زفافهما، وقالت: "كان عنده مشاكل نفسية ومشاكل جسدية أكتر، كان صورة بس وده فوجئت بيه يوم الصباحية، وأمي زارتني لقيتني بنفس تسريحة الفرح، وهو كان حاسس بضعف طول الوقت".

وحاولت صفوة أخذ الموضوع بفكاهة، مُستذكرة بعض المواقف المضحكة التي جرت بينهما، حيث كانت تضع فيلم هندي لنجم بوليوود أميتاب باتشان، ثم تطلب منه اللعب معها، لتقف على الطاولة وتقفز فوقه، مُنهالةً عليه بالضرب، كطريقة للتفريغ عما بداخلها من كبت وقهر، حتى أنه في كثير من المرات كان يصاب بخدوش في وجهه.

وأشارت أن زوجها السابق كان يعمل محاسبًا في الكويت لـ17 عامًا، ثم عاد إلى مصر وتقدم للزواج منها، وأقام لها حفل زفاف أسطوري ووضعها في شقة فاخرة.

وتمسكت صفوة بزواجها هذا لأنها لم ترد أن تتطلق مرة ثانية، وبسبب توسلاته المستميتة للبقاء معه، بالإضافة إلى توفيره كل ما تريده والرضوخ لمطالبها.

أما بشأن زواج آخر، أوضحت أنها رأته فارس أحلامها وزوجها المثالي بسبب طريقة معاملته لها، إذ استمر زواجهما 18 عامًا، إلَّا أنها تعرَّضت للنصب من قبله، قائلة: "بعد 18 سنة فوجئت إن كل فلوسي راحت ومديونة، وعندي قضية تهرب ضريبي، والقاضي دخلني القفص في القضية وسط 11 راجل عليهم قواضي، فجالي انهيار عصبي، وماكنتش شايفة ولا سامعة حاجة، وفي الوقت ده كان جوزي موجود، وقال إن المحاسب نصاب وهنرفع عليه قضية، واكتشفت بعدها الخيانات التانية".