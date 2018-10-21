هذا ما قالته روان بن حسين عن حادثة مقتل جمال خاشقجي!

روان بن حسين

غردت الفاشنيستا الكويتية عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حادثة مقتل الناشط والصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا، إذ كتبت بن حسين قائلة: " ليش بعد عشرين يوم يعترفون؟ وليش الجثة مفقوده؟ وليش في اشاعات انه تم تقطيع الجثه؟ اذا على حد كلامهم "حادث !لكن تقطيع الجثه واخفاءها عرقله للعدالة وترتيبهم لهذا دليل على اداء الفعل مع سبق الاصرار والترصد وليس كما يدعون حادث".

وتعرضت بن حسين لهجوم كبير من رواد تويتر في السعودية بسبب تغريدتها هذا، حيث طالبوها بعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، وأضافوا أن الأفضل لها أن تتحدث بالملابس والمكياج والفاشون وتبتعد عن هذه الأمور.

وعلى صعيد مختلف كانت بن حسين قد كشفت مؤخرًا أن سبب شهرتها حبيبها السابق، إذ قالت في أحد الحوارات أنها قررت الانتقام من حبيبها بالاهتمام بنفسها ونشر صورها عبر إنستغرام، ومن هنا بدأ مشوارها في عالم الشهرة والفاشون.

والجدير بالذكر أن روان بن حسين تُعتبر من أشهر الفاشنيستات الخليجيات، كما وتعتبر نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها عدد كبير.