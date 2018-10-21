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هذا ما قالته روان بن حسين عن حادثة مقتل جمال خاشقجي!

هذا ما قالته روان بن حسين عن حادثة مقتل جمال خاشقجي!
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