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هذا ما قالته سارة علي خان عن زوجة أبيها كارينا كابور!

هذا ما قالته سارة علي خان عن زوجة أبيها كارينا كابور!
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