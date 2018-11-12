هذا ما قالته سارة علي خان عن زوجة أبيها كارينا كابور!

كارينا كابور، سارة علي خان

انطلق مؤخرًا الإعلان الرسمي عن الفيلم الجديد "Kedarnath" والذي سيشهد بطولة أحد نجوم بوليوود الصّغار للمرة الأولى وهي سارة علي خان ابنة الممثل الهندي سيف علي خان.

وخلال حفل الإعلان الرسمي للفيلم الجديد للبطلة الصغيرة، وجّه أحد الصحفيين سؤالًا للنجمة اليافعة وسألها عن ما هي الأشياء التي تعلمتها من زوجة أبيها سيف علي خان والممثلة الهندية الشهيرة كارينا كابور، وجاءت إجابة سارة علي خان سريعًا دون تردد وقالت:

"كارينا كابور مذهلة جدًا، وأنا أحب طريقتها في العمل، أنها محترفة وتعرف تمامًا كيف تنجز الأمور بمهنية عالية، لذا إذا كان هناك أي شيء أود تعلمه منها بالتأكيد سيكون الإحترافية في العمل، وأنا أتمنى أن أشتف منها هذه الصفة تمامًا".

من ناحية أخرى، من المقرر أن ينطلق عرض فيلم "Kedarnath" في دور العرض والسينمات في الـ7 من ديسمبر لعام 2018، وهو من إخراج أبهيشيك كابور وبطولة كل من سارة علي خان وسوشانت سينغ.