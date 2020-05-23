  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. هذا هو الوضع الصحي لمحمد منير بعد خضوعه لجراحة دقيقة في العظام

هذا هو الوضع الصحي لمحمد منير بعد خضوعه لجراحة دقيقة في العظام

منشور 23 أيّار / مايو 2020 - 04:00
محمد منير
محمد منير

أجرى النجم الكبير الكينج محمد  جراحة دقيقة في العظام تكللت بالنجاح التام في المركز الطبي العالمي ، وأكد منير أنه حالياً في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان.

وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أي أخبار أثناء وجوده في المستشفى حتي لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.

وبصوت يعلوه الفرحة والبهجة قال : (وعدتكم بحفلة رائعة، واليوم أقول لكل جمهوري انتظروني يوم الجمعة المقبلة ٢٩ مايو معايدة لكل جمهوري، ويتم بثها مباشر من منزلي، وكل عام ومصرنا محروسة وشبعنا وشعوب العالم في سلام وأمان).


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...