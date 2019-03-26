هذا هو سبب زيارة سلمان خان للسعودية والجماهير تستقبله بحفاوة

سلمان خان في السعودية

حل الفنان الهندي ونجم بوليوود سلمان خان مساء الأحد الماضي ضيفًا على أرض المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية مشاركته في إحدى فعاليات موسم الشرقية بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وحرص عدد من محبيه على استقباله فور وصوله والهتاف باسمه.

وبالفعل شارك سلمان خان في فعالية ضمن موسم الشرقية، حيث تواجدت الإعلامية ريا أبي راشد وأجرت معه اللقاء الذي تحدث فيه عن مشواره الفني الطويل وأبرز أعماله السينمائية، وعبر عن سعادته بتواجده في السعودية عن طريق مشاركته لمقطع يحاول فيه التحدث باللغة العربية وقال فيه: "أهلا أهل السعودية، السلام عليكم وأراكم في إثراء في 24 مارس إن شاء الله".

يشار إلى أن سلمان خان أنهى مؤخرًا تصوير فيلمه الجديد "بهارات" والذي شاركته بطولته النجمة كاترينا كيف، وبحسب آخر التقارير الصحفية، فإن النجم الهندي على موعد للعمل مع الفنان الهندي شاروخان في فيلم جديد سيتم عرضه في السينما عام 2020 بعنوان "Inshallah".