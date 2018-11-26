هذا هو سعر إطلالة فيفي عبده الكارثية في مهرجان القاهرة..لن تتوقعوا ثمنها!

إطلالة فيفي عبده في مهرجان القاهرة السينمائي

اعتبر العديد من خبراء الموضة ونشطاء مواقع التواصل أن فيفي عبده لم تكن موفقه في إطلالتها التي حضرت بها إلى مهرجان القاهرة السينمائي، ووصفها البعض بأنها كارثية.

وكانت فيفي عبده قد اختارت لإطلالتها فستان ذهبي من توقيع المصمم فؤاد سركيس، وهو فستان طويل بأكمام طويلة وذيل طويل وكأنه فستان حورية البحر، إلّا أن جسد فيفي عبده لم يكن ملائمًا لقصة الفستان، مما جعل تفاصيله تبدو مملة وغير ملفته.

وفي ذات السيّاق، تناقلت تقارير صحفية الثمن الباهظ الذي دفعته فيفي عبده للفستان، حيث أن سعره وصل لـ4.468 ريال سعودي، وهو ما يقارب الـ20 ألف جنيه مصري.

من ناحية أخرى، أثارت فيفي عبده موجه من الجدل بين متابعيها خلال اليومين الماضيين، وذلك عندما قامت بمعايدة الفنان الخليجي نبيل شعيل بمناسبة يوم ميلاده من خلال تقديمها وصلة رقص على أنغام "ما أروعك" وشاركت الفيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام.