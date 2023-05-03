هذه المناسبة تجمع تامر حسني وبسمة بوسيل بعد الطلاق

احتفل الفنان المصري تامر حسني وطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتيهما، بعد أيام فقط على انفصالهما.

تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

شاركت بسمة بوسيل عبر حسابها في "إنستغرام" صورة لابنتيها "تالية" و"أمايا" مُشيرة إلى حساب تامر حسني، حيث تظهر الفتاتان مرتديات "هوديات" طبع عليهما صورة والدهما بالأبيض.

وأعاد تامر حسني مشاركة الصورة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق يثني من خلاله على بوسيل، وكتب: "كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي وربنا يخليكوا ليا ولأجمل ماما بسمة في الدنيا".

بدورها أعادت بوسيل مشاركة رد تامر حسني عبر حسابها في "إنستغرام"، وأرفقته بإيموجي على شكل وجوه مبتسمة.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت الفنانة المغربية المعتزلة قد صدمت الجمهور بإعلان انفصالها عن زوجها ووالد ابنائها عبر نشرها تدوينة في "إنستغرام"، جاء فيها: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب".

من جانبه أكد تامر حسني الخبر وأعاد نشر ما قالته زوجته السابقة وأضاف: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب".