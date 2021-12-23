هشام عباس يتراجع عن دعم أدهم النابلسي في قرار اعتزاله

أكد الفنان هشام عباس أن التعليق الذي خرج من صفحة على (فيسبوك) يدعم المطرب الأردني أدهم نابلسي في قرار اعتزاله الفن، لا تمت له بصلة، مؤكداً أنها صفحة مزيفة رغم توثيقها بالعلامة الزرقاء،مؤكدا أنه تقدم ببلاغ لحجب تلك الصفحة لما تسببه له من مشكلات.

و تسببت تلك الصفحة المفبركة التي تحمل اسم الفنان هشام عباس في إثارة الجدل، بعد تعليقها على قرار اعتزال المطرب الأردني أدهم نابلسي، وعلقت الصفحة على منشور لصورة أدهم نابلسي وكتبت: (صوته جميل جدا ربنا يثبته).

وظن البعض أنها الصفحة الرسمية لهشام عباس، لكنها ورغم توثيقها لا تنتمي للفنان، وحتى المنشورات التي تنشر عليها كلها لا تخص هشام عباس.

وكان المطرب الأردني أدهم نابلسي قد فاجأ جمهوره بقرار اعتزاله الغناء، لإنه برأيه عمل لا يرضي الله، مشيرا إلى أنه كان يفكر بهذه الخطوة من قبل ولكن الوقت قد حان.